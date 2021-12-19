اليوم السابع
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القومية للأنفاق: تسلمنا 3 قطارات لخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:00 م
القومية للأنفاق: تسلمنا 3 قطارات لخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر مونوريل
كتب ـ رضا حبيشى

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أكدت الهيئة القومية للأنفاق استقبالها 3 قطارات حتى الآن من القطارات المتعاقد عليها لصالح خطى مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد و6 أكتوبر- وادى النيل بالمهندسين والبالغ إجماليها 70 قطارا.
 
وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر بأطوال 56.5 كم وعدد 22 محطة علوية.
 
والمشروع الثانى مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام  بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.
 
وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 90 كم/س.
 
 

مونوريل العاصمة الادارية

المونوريل

العاصمة الادارية

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