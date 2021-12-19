التعليم تكشف تفاصيل عقد امتحان قياس مهارات القراءة والكتابة للخامس الابتدائى

كتب ــ محمود طه حسين

أرسل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تفاصيل عقد اختبار علي عينة من تلاميذ الصف الخامس الإبتدائي ، وإجراءات عقد الامتحان ونقل أوراق الأسئلة من المحافظات التي يطبق فيها الاختبارات، خلال يومي الثلاثاء والإربعاء.

وأكد المركز القومى، أنه سيتم إجراء الامتحان في مادتي اللغة العربية والرياضيات، والتي تستهدف معرفة المهارات المعرفية وقياس مستوى القراءة والكتابة والحساب التي وصل إليها طلاب الصف الخامس الابتدائى، كما سيتم عقد تدريب للمعلمين المشاركين في تطبيق الاختبار علي عينة من تلاميذ الصف الخامس الإبتدائي، في مقر المركز واستلام مطبوعات التطبيق.

وأوضح المركز القومي، ضرورة الالتزام بالحفاظ على سريتها وسلامتها، وعدم فتح كرتونة المدرسة إلا بمعرفة المطبقين الاثنين المكلفين بالتنفيذ في تلك المدرسة وتسليمها بعد تطبيقها في نفس المقر ولذات لجنة التسليم التي تسلموا منها أوراق التطبيق في الفترة من 23-26 ديسمبر.

وطالب المركز القومي للامتحانات المديريات التعليمية، بتشكيل لجنة ثلاثية بكل مديرية تعليمية تكون مهمتها التالي:-

- استلام الكراتين المخصصة لأوراق الأسئلة وحفظها بمكان مؤمن بالمديرية لحين تسليمها إلى المطبقين قبل موعد التطبيق بيوم.

- استلام ذات الصناديق من المطبقين بعد انتهاء عملية التطبيق، وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء بعد انتهاء اليوم الدراسي وحتى الأحد 26 ديسمبر.

-التاكد من سلامة حالة محتويات الصندوق وتحبلة كافة البيانات (كتيبات الأسئلة استبيانات التلاميذ- استبيانات التلاميذ - استبيان مدير المدرسة- كشوف المناداه).

-التأكد من إغلاق الصناديق بشكل جيد، وتسفيرها إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالقاهرة بالنسبة للمحافظات.