القوى العاملة: تعيين 482 شابا وصرف 544 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط

كتبت ــ آية دعبس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 482 شاباً ، منهم 3 قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 1137 شاباً، كما تم استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 107 فرص عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 247 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 102 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 12 حملة تفتيشية، وبحث 3 شكاوى عمالية، وتم عقد ندوة توعية بالمجلس القومي للسكان بدمياط .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي بالتفتيش على 436 منشأة، وإعادة التفتيش على 159 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 20 مذكرة غلق إداري، وعمل 6 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 33 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 16 شكوى منهم، وشكوتين منها مستوفاتان، و26 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف 535 ألف جنيه لـ 1070 عاملاً من المسجلين كرعاية اجتماعية منحة المولد النبوي الشريف، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 11 عاملا بإجمالي 9690 جنيها.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتنفيذ دورتين تدريبية على مهن ( التفصيل والحياكة – وكهرباء الإلكترونيات ) استفاد منها 18 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 174 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.