اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:09 م
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حصاد الوزارات.. تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام وزارة الصحة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

"الصحة" تنشر أسماء 19 مرضا وراثيا تتولى علاجها مجانا

الصحة: تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام
 
الصحة تبدأ فحص 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات كورونا قبل توزيعها
 
100 مليون جنيه من الأوقاف لبناء مدارس ضمن مبادرة حياة كريمة
 
التعليم: امتحان ديسمبر للرابع الابتدائى ليس بديلا لاختبار نهاية الترم الأول
 
التعليم تعلن انطلاق المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لمواجهة الأفكار الخاطئة
 
الصحة: 84.4% نسبة المتعافين من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
 
الصحة تطلق اليوم وغدا قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"
 
التعليم: جار تسجيل بيانات 2% من المعلمين والإداريين لتلقى لقاح كورونا
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

مراكز الجرعات

حياه كريمه

لقاحات كورونا

التربيه والتعليم

امتحان ديسمبر

مستشفيات العزل

التغذيه الكهربائيه

طريق الكباش

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