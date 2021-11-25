حصاد الوزارات.. تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

"الصحة" تنشر أسماء 19 مرضا وراثيا تتولى علاجها مجانا