حصاد الوزارات.. تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
"الصحة" تنشر أسماء 19 مرضا وراثيا تتولى علاجها مجانا
الصحة: تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام
الصحة تبدأ فحص 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات كورونا قبل توزيعها
100 مليون جنيه من الأوقاف لبناء مدارس ضمن مبادرة حياة كريمة
التعليم: امتحان ديسمبر للرابع الابتدائى ليس بديلا لاختبار نهاية الترم الأول
التعليم تعلن انطلاق المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لمواجهة الأفكار الخاطئة
الصحة: 84.4% نسبة المتعافين من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية
الصحة تطلق اليوم وغدا قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"
التعليم: جار تسجيل بيانات 2% من المعلمين والإداريين لتلقى لقاح كورونا
الكهرباء: 43 وحدة ديزل متنقلة لتأمين التغذية الكهربائية لاحتفالية الكباش بالأقصر
التنمية المحلية: 2000 عامل بالمحليات حضروا 52 دورة تدريبية بمركز سقارة خلال 14 أسبوعا
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