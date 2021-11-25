التعليم: امتحان ديسمبر للرابع الابتدائى ليس بديلا لاختبار نهاية الترم الأول

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك امتحان أخر لطلاب الصف الرابع الابتدائى نهاية الفصل الدراسى الأول، موضحة أن امتحان شهر ديسمبر المقرر له 5 ديسمبر المقبل، بمثابة اختبار شهر لن يغنى عن اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول، وأن امتحان نهاية الترم الأول سيكون فى يناير المقبل، حسب مواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.

وأوضحت مصادر مسئولة بالوزارة، أن امتحان الترم الأول سيكون فى منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله، وليس فيما درسه الطالب من 15 نوفمبر الجارى حتى انتهاء المقررات الدراسية للترم الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات شهر ديسمبر المقبل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث يؤدى الطلاب أول امتحان يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية و6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية و7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وlct ، كما يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية ويوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،، حددت بعض الضوابط لعقد الامتحان كالتالى:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر ٢٠٢١ وفق خطة توزيع المناهج (ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر)



- الاختبار علي مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة (ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى) وباقي المواد على مستوى المدرسة.



-يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.



- المواد الأساسية هى: (اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم )



- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.







