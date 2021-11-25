الأوقاف تنظم دورتين في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة شمال سيناء

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف ، الاهتمام والإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية، وتنظيم الأسرة، والقضايا المجتمعية.

وفى هذا الصدد أكدت الوزارة فى بيان اليوم، اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية الخامسة والثمانين في التوعية السكانية، وتنظيم الأسرة، والمواطنة، لعدد: (50) إمامًا بمديرية أوقاف شمال سيناء، بقاعة مسجد النصر، بالعريش، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين، وهم:

1. محمد السيد محمد حسين

2. فتوح محمد أحمد أحمد

3. أحمد عبد الحكيم إبراهيم عبد الغنى

4. عطية أحمد أحمد إبراهيم

5. أحمد محمود عبد العال محمد

6. على أحمد شحوت محمد عامر

7. حمدي محمد على سليمان العزاوي

8. حسن محمد على حسن

9. محمد يونس محمد الدسوقي

10. محمود محمد طلبة محمد

11. عبد العزيز محمود إبراهيم القسط

12. عادل سعد حجاج خفاجه

13. ممدوح إبراهيم محمد مصطفى الاهوانى

14. حسن محمد حسن إبراهيم

15. محمود على إبراهيم إبراهيم

16. عمرو محمود عبد الخالق عبد الجليل

17. ياسر السيد طلبه محمد

18. محمد عبد الخالق عبد الرحمن يونس

19. السيد مصطفى حسين نصر

20. عبد القوى إبراهيم عبد القوى عمارة

21. محمد أحمد إبراهيم محمد

22. على السيد عبد العزيز الشرقاوي

23. عبد الفتاح أحمد اسماعيل الكريمة

24. عبد الرحمن إبراهيم عبد السلام مصطفى

25. محمود كمال بدر عبد المعبود

26. أشرف محمد جمعه

27. فرج مهدى فرج

28. متولي ممدوح متولي البيومي

29. إبراهيم المصيلحي إبراهيم حسن

30. كريم زينهم فتحي دبور

31. رضا حسن محمد هدى

32. اسامة محمد عبد الجواد

33. عبد العزيز عطية عبد العزيز السيد

34. أحمد اسماعيل محمود اسماعيل

35. فوزي ناجى فوزي نصر

36. محمد سند عبد العزيز رزق

37. محمود عبد الله كامل سالم

38. محمود محمد إبراهيم غنيم

39. عبد الله رفاعي محمد موسى

40. نادر عطا محمد محمد الجدينى

41. اسلام أحمد عبد المنعم عبده

42. حماده عبد الفتاح محمود محمد

43. محمد عادل عبده أحمد

44. محمد محمد عبد الحميد أحمد محمد

45. محمد مسعد السيد عبدة

46. خالد السيد محمد عطية يوسف

47. سامح محمد محمد إبراهيم

48. أحمد محمد محمد سلامه سلامه

49. عبد الرحمن محمد عبد الكريم عبد الرحمن

50. عوض هاشم محمد عوض

كما اعتمد وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية السادسة والثمانين في التوعية السكانية، وتنظيم الأسرة، والمواطنة، لعدد: (50) إمامًا بمديرية أوقاف أوقاف شمال سيناء، بقاعة مسجد النصر ، بالعريش ، وذلك يومي الثلاثاء و الأربعاء المقبلين وهم:

1. أيمن عبد العزيز محمد أحمد

2. محمد سليمان عزام راشد

3. كامل السيد محمد على

4. مصطفى محمد مصطفى الديهى

5. إسماعيل محمد عبد العزيز

6. كامل محمد محمد أبو العنين

7. أحمد البدوي حسن النحاس

8. عصام محمد السيد أحمد

9. محمد محمد محمد إبراهيم

10. أحمد أحمد متولي على

11. ربيع محمد إبراهيم حجاج

12. عيد عبد الستار محمد

13. مصطفى عبد السلام عبد الوارث

14. إبراهيم على علي بدير

15. محسوب عبد الفتاح السيد الشافعي

16. رضا عبد الفتاح سيد الشافعي

17. عبد المنعم أحمد محمودي محمد

18. محمد نصر عبد الله الديب

19. عبد المولى شحاته عبد المولى

20. محمود السيد محمود غنام

21. عنتر جلال عطية إبراهيم

22. محمد محمد محمد المعداوي

23. بديع عبد الغنى عبد الباقي علم الدين

24. عبد الله على عبد البديع صقر

25. إبراهيم مصطفى السيد السيد

26. أحمد عبد الرحمن على حسن

27. أحمد محمد السعداوى

28. أحمد مصطفى عبد المقصود عوض

29. حسن صبحى عبد المطلب أحمد

30. محمد عبد المنعم السعيد عبد المنعم

31. عبد العزيز الجيوشي عبد العزيز ربيع

32. عبد الله حمدي أحمد حسين

33. هاني ربيع عباس محمد

34. صبري ابو العطا محمد ابو العطا

35. أحمد السيد اسماعيل إبراهيم

36. محمد ابو اليزيد الغباشى سيد أحمد

37. عبد الرحمن محمد عبد العزيز الشريف

38. محمد جمال إبراهيم محمد

39. أحمد ابو القاسم على أبو القاسم

40. إبراهيم سند سند عمارة

41. حمدي السادات محمود سعيد

42. إبراهيم مرسى محمود مرسى

43. عامر محمد هاشم يونس

44. أحمد رمضان محمد أبو طالب

45. حماده محمد عبد الرزاق جلال

46. أحمد عبد الخالق عبد الخالق عيسى

47. يسرى السيد محمد مهدى

48. محمد على سالم إبراهيم

49. ممدوح سيد طه

50. رضا محمد محمد الطايف