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الكهرباء: 43 وحدة ديزل متنقلة لتأمين التغذية الكهربائية لاحتفالية الكباش بالأقصر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:00 ص
الكهرباء: 43 وحدة ديزل متنقلة لتأمين التغذية الكهربائية لاحتفالية الكباش بالأقصر طريق الكباش
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال الاحتفال الذى يشهده العالم لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 43 وحدة ديزل متنقلة لتأمين التغذية الكهربائية خلال الاحتفال.

وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفال بطريق الكباش سيحتاج حوالى 15 ميجاوات، لافتا إلى أنه تم توفير مصادر تغذية أخرى احتياطية بقدرة 8 ميجا وات لتأمين التغذية الكهربائية خلال الاحتفال وإظهار مصر بأفضل صورة أمام العالم.

وقال أبو وردة إنه تم التواصل والتنسيق مع الشركة المسئولة عن تنظيم وتجهيز جميع مراحل الحدث العالمى الخاص بافتتاح طريق الكباش بعد تطويره وتم تحديد مواقع التصوير والقدرات المطلوبة (ماكينات الطوارئ) فى وجود مندوب المحافظة ومندوب وزارة الآثار.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بقطاعات الشركة (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج) وبخاصة قطاع كهرباء الأقصر، حيث تم المرور على الشبكة بالكامل ومراجعتها وتم التأكد من كفاءتها واستقراراها وتم عمل صيانة طارئة لها.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الاقصر

طريق الكباش بالأقصر

اليوم السابع بلس

الكباش

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