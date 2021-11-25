التعليم تعلن انطلاق المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لمواجهة الأفكار الخاطئة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء فعاليات العام الثالث من "المسابقة الثقافية الدينية الكبرى بهدف نشر الفكر الديني المعتدل في المجتمع المصري، ومواجهة الأفكار الخاطئة بالأفكار الصحيحة وتنفيذ الدعاوى الكاذبة التي قد تستهدف أبناء مصر ووعيه.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، أن المسابقة تستهدف جميع أفراد الأسرة المدرسية من طلاب التعليم العام والفني المسجلين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة وكذلك الطلاب المصريين بالمدارس الدولية على اختلاف مراحلهم التعليمية وأولياء أمورهم، كما تستهدف المسابقة جميع المعلمين والأخصائيين والأمناء على اختلاف تخصصاتهم، وكذلك القيادات التعليمية بمختلف مستوياتها.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يحق للمتسابقين جميعهم الاستعانة بمكتبات وزارة الأوقاف ، ومطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما يجوز لهم تبادل هذه المطبوعات سواء بصورتها الورقية أو الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل الرفعى دون التقيد بحقوق الملكية الفكرية.

وأضافت الوزارة، أنه يتم تسليم الأعمال المشاركة إلى توجيه اللغة العربية والتربية الدينية في الإدارة التابع لها الطالب أو العامل بها الزميل، أما العاملين بالمديريات التعليمية، فتسلم أعمالهم إلى توجيه عام اللغة العربية والتربية الدينية بمحافظته.

وأضافت الوزارة أن الجوائز المالية للمسابقة مقدمة من وزارة الأوقاف للعشرة الأوائل من الفائزين بكل مستوى من مستويات المسابقة، كما تقدم جائزة مالية لمدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية اللتين حققنا أكبر عدد من الفائزين على مستوى الجمهورية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يشهد العام الثالث للمسابقة تخصيص جائزتين ماليتين لموجه عام المديرية وموجه أول الإدارة اللتين تشهدان أكبر قدر من المشاركة في المسابقة، كما يحصل الفائز على شهادة تقدير من وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على النحو التالى:

- قيادات الوزارة: مناقشة مفهومي الجاهلية والصحوة لدي الجماعات المتطرفة، فلسفة الحرب والسلم والحكم في الفكر الإسلامي.

- معلمي التربية الدينية الإسلامية بكتابة بحث عن مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، والعقل والنص.

- العاملين بالمدارس الحكومية كتابة بحث ضلالات الإرهابين وتفنيدها، نساء على عرش مصر.

- أولياء الأمور كتابة بحث عن حق الوطن وتنظيم النسل ومتغيرات العصر.

- طلاب المرحلة الثانوية، مهارات التواصل في السنة النبوية، خطورة التكفير والفتوى بدون علم.

- طلاب المرحلة الإعدادية، بتلخيص أحد الكتابين مكارم الأخلاق وحماية دور العبادة.

- طلاب المرحلة الإبتدائية، بتلخيص كتاب الإسلام يتحدث عن نفسه.