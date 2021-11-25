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100 مليون جنيه من الأوقاف لبناء مدارس ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:43 م
100 مليون جنيه من الأوقاف لبناء مدارس ضمن مبادرة حياة كريمة مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تشارك وزارة الأوقاف مع مؤسسات الدولة فى مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"، من خلال تخصيص مبالغ مالية من مواردها الذاتية لمشروعات ضمن المبادرة فى القرى الأكثر احتياجا، ومن خلال مشروع صكوك الأضاحى، حيث توفر لحوم الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بقرى المبادرة.
 
"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية كيف تشارك وزارة الأوقاف فى مبادرة "حياة كريمة": 
 
1. نفذت الوزارة إحلال وتجديد للمساجد بالقرى المستهدفة بالمبادرة بتكلفة إجمالية نحو 119,495,918 جنيهًا
2. صيانة مساجد فى قرى مبادرة حياة كريمة بتكلفة 24,690,108 جنيهًا
3. جارى عدد من مساجد قرى "حياة كريمة" إحلالًا وتجديدًا بتكلفة 107,067,399 جنيهًا
4. جار العمل على صيانة مساجد أخرى بتكلفة 12,533,139 جنيهًا.
5. تستهدف وزارة الأوقاف إحلال وتجديد مساجد فى قرى حياة كريمة بتكلفة نحو 74.835.758 جنيهًا.
6. تستهدف وزارة الأوقاف صيانة وترميم مساجد بتكلفة تقدر بـ 7,736,800 جنيهًا.
7. تم تخصيص 100 ألف متر من السجاد لفرش المساجد الواقعة بنطاق تنفيذ المبادرة.
8. تم فرش مساجد فى 16 محافظة من محافظات "حياة كريمة"، بإجمالى عدد مساجد 187 مسجدًا وبإجمالى مساحة فرش (50,27.35) مترًا ، وبتكلفة إجمالية قدرها (8,754,786,25) جنيهًا .
9. تحويل 100 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية لبناء مدارس بالقرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بإجمالى 13 مدرسة.
10. تخصيص 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية لصندوق "عطاء" لذوى الاحتياجات الخاصة.
11. تم توزيع 1453 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

حياة كريمة

تطوير قرى الريف المصرى

اخبار مصر

الأوقاف

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