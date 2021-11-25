القوى العاملة: منصات التدريب عن بُعد تزيد عدد المتدربين تماشيا مع التحول الرقمى

كتبت آية دعبس

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، مركز التدريب المهني وتدريب السلامة والصحة المهنية النوعي والتخصصي التابع لشركة الحفر المصرية للبترول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لوظائف جديدة تحت إشراف الوزارة، بحضور أسامة كامل رئيس مجلس إدارة الشركة.

قال سعفان، إن شركة الحفر المصرية تعتبر قلعة الحفر الأولى في الشرق الأوسط ، عملت على تخريج أجيال من المهندسين والفنيين والعمال صدرت إلى جميع شركات الخليج ، وقدمت الكثير لقطاع البترول بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام، مشيرا إلى أن التدريب على السلامة والصحة المهنية تتولى مسؤوليته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتشرف على تقديمه في كافة المنشآت طبقاً للقانون ، كما تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لذلك لضمان جودة مخرجات التدريب والمحتوى التدريبي المقدم .

وأكد سعفان ضرورة اختيار العناصر المتميزة بين المتدربين في الشركة وتكريمهم لا سيما في مجال السلامة والصحة المهنية ليكونوا خير مثال في توجيه رسالة لباقي العاملين بأن يهتموا بتطبيق إجراءات السلامة باعتبارها أسلوب حياة .

وأشار الوزير إلى ضرورة عمل منصات للتدريب عن بعد يتم تقديم المحتوى التدريبي من خلالها بما يسهم في زيادة عدد المتدربين والانتشار الأوسع لمفهوم السلامة والصحة المهنية في ثوبه الجديد كأسلوب حياة للعاملين في بيئة العمل داخل أسرهم والمجتمع ككل، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم المساعدة في هذا الشأن من خلال مركز المعلومات والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تماشياً مع رؤية مصر للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.

في السياق نفسه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر والتقدير للوزير على الاهتمام بتدريب الشباب والعمل على ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية في سلوكهم، وعلى دعمه للشركة في حصولها على الاعتماد الأول من نوعه في مجال التدريب والاهتمام بالعنصر البشري وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية .

وعقب الافتتاح تم استعراض فيديو توضيحي عن مركز التدريب، يشير إلي أن المركز يحتوي على 7 قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية بقدرة استيعابية 100 متدرب، بجانب جهاز محاكاة هو الأحدث في مصر حالياً وعن طريقه يتم تدريب فريق العمل، ومعمل تدريب يحتوي على المعدات الكهربائية القابلة للانفجار، وقاعة للسينما تستخدم في عمل ورش توعية لتدريب الموظفين، يتولى مسئوليتها محاضرين معتمدين دولياً ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مجال الحفر والسلامة والصحة المهنية والهندسة.