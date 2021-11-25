الصحة تطلق اليوم وغدا قافلتين طبيتين بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، للكشف والعلاج مجانًا في مختلف التخصصات الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية التى تشملها القوافل الطبية تتضمن النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن المحافظات التى تشملها القوافل الطبية وهى الوادى الجديد والشرقية

يذكر أن مبادرة حياة كريمة في المحور الصحي تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات مجانا، كما أن المبادرة مستدامة وقوافلها تجوب جميع المحافظات بالتناوب.