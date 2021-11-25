التعليم: جار تسجيل بيانات 2% من المعلمين والإداريين لتلقى لقاح كورونا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى تسجيل بيانات 2% من العاملين لتلقى لقاح كورونا، موضحة أن العدد يقترب من 27 ألف معلم وإدارى من بينهم من لديه مانع طبى من تلقي اللقاح.
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة، أن نسبة العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، بلغت 95%، كما وصلت نسبة المسجلين لتلقى اللقاح 3%، من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، من لم يحصل على اللقاح، بضرورة الحصول عليه والتطعيم والالتزام بالمواعيد المحددة لتلقى المعلمين اللقاح.
التعليم: جار تسجيل بيانات 2% من المعلمين والإداريين لتلقى لقاح كوروناالخميس، 25 نوفمبر 2021 10:00 ص
لقاح كورونا
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جارى تسجيل بيانات 2% من العاملين لتلقى لقاح كورونا، موضحة أن العدد يقترب من 27 ألف معلم وإدارى من بينهم من لديه مانع طبى من تلقي اللقاح.
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