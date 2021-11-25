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الصحة: تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:07 م
الصحة: تطعيمات المواطنين بالجرعة الثالثة بنفس مراكز الجرعات الأولى خلال أيام الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم خلال أيام الكشف عن خطة الوزارة لبدء تطعيمات الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.
 
وأشار إلى أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.
 
وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.
 
 

الصحة

لقاح كورونا

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الجرعة المعززة

لقاحات كورونا

وزارة الصحة

اليوم السابع بلس

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