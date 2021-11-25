الصحة تبدأ فحص 3 ملايين و600 ألف جرعة من لقاحات كورونا قبل توزيعها

كتب وليد عبد السلام

بدأت وزارة الصحة والسكان، فحص 3 ملايين و688 ألفًا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا وصلت القاهرة مؤخرا، للتأكد من سلامتها قبل توزيعها على مراكز اللقاحات.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن الشحنة تتضمن لقاح أسترازنيكا، مشيرة إلى أن الشحنات يجرى وضعها تحت الفحص فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.