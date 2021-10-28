أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" توجه المعلمين بسرعة تلقى لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزير التعليم عن انتقادات منهج الصف الرابع: موجة تشكيك وهجوم على مصر الجديدة

معلومات الوزراء يستعرض كيفية تعزيز وزارة الزراعة تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعى