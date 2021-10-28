أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" توجه المعلمين بسرعة تلقى لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر

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فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع
الرئيس السيسي يهنئ تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
كيف حقق الرئيس حلم ملايين مرضى الدم فى توفير أدوية مشتقات البلازما؟
قرار جمهورى بتعيين الفريق محمد فريد مستشاراً للرئيس لمبادرة حياة كريمة
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة
السفير الصينى بالقاهرة يشيد بمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"
الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا
الإسكان: 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية للصرف جار تنفيذها بجميع المحافظات
وزير التعليم عن انتقادات منهج الصف الرابع: موجة تشكيك وهجوم على مصر الجديدة
معلومات الوزراء يستعرض كيفية تعزيز وزارة الزراعة تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعى
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