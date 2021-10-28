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أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" توجه المعلمين بسرعة تلقى لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر

الخميس، 28 أكتوبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" توجه المعلمين بسرعة تلقى لقاح كورونا قبل 15 نوفمبر وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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