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التعليم توجه المعلمين بسرعة الحصول على تطعيم كورونا قبل 15 نوفمبر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:09 ص
التعليم توجه المعلمين بسرعة الحصول على تطعيم كورونا قبل 15 نوفمبر لقاح كورونا
محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، الذى يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعتمدة لهذا الغرض، يجب الالتزام بما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد على كافة العاملين بالمديريات والمدارس والذين لم يتلقوا أية جرعة من جرعات التطعيم من المسجلين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم وذلك قبل موعد 15 نوفمبر المقبل، والذى أقره رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على العاملين والذين لم يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا الالتزام بالمواعيد المقررة للجرعة الثانية، مع التنبيه على العاملين الذين لم يسجلوا لتلقى اللقاح سرعة التسجيل، مع إعداد تقرير احصائى يومى لمتابعة تطعيم وموافاة الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية.




 


التربية والتعليم

لقاح كورونا

تلقى لقاح كورونا

تطعيم المعلمين

العام الدراسى الجديد

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