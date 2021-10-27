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الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:00 م
الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الروماني اليوم، الأربعاء، العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية: "اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتابع الرئيس السيسي: وأشدنا بانعقاد المؤتمر الاقتصادى المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصرى.


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الرئيس الرومانى

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