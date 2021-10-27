الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحةالأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:49 م
الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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