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وزير التعليم عن انتقادات منهج الصف الرابع: موجة تشكيك وهجوم على مصر الجديدة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 08:46 م
وزير التعليم عن انتقادات منهج الصف الرابع: موجة تشكيك وهجوم على مصر الجديدة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الانتقادات الموجهة لمنهج الصف الرابع الابتدائى قائلا: "تستمر موجات التشكيك والهجوم على مناهج مصر الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملاءمة للمرحلة العمرية ويتم تداول الصورة المرفقة والتعليق عليها كالآتي: "الكتاب اللى فوق أحياء تانيه ثانوى، والكتاب اللى تحت علوم رابعه ابتدائي، وكل الدعاوي الخالصة لسنة رابعة السنة دى".
 
الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية "بفيس بوك":"اقترح على القراء الحصول على كتاب سنة رابعة وكتب الثانوي والتحقق من أن هذه الصور هى فعلا لكتب الحكومة المصرية قبل نقد الوزارة وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا، متابعا: الحقيقة: هذه الصور المرفقة ليست من كتب الوزارة."
 

التربية والتعليم

كتب الاحياء للثانوى العام

مناهج الرابع الابتدائي

رابعة ابتدائى

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