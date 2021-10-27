كيف حقق الرئيس حلم ملايين مرضى الدم فى توفير أدوية مشتقات البلازما؟

وليد عبد السلام

إدراكا من ضرورة تسلح الدولة بكافة الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القطاع الصحي جعل الرئيس يتجه إلى إطلاق مبادرة التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوطين صناعة مشتقات البلازما بمص وتوفير أدويتها لأكثر من 2 مليون مصاب بأمراض الدم.

إخلاء مصر من "فيروس سي" من خلال مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، يعد أحد أهم العوامل التي جذبت الشركات العالمية في مجال تجميع وتصنيع البلازما للتعاون مع مصر في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، كما أن منظمة الصحة العالمية استقبلت ملف مصر كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، وخلال أسابيع سيتم إعلان المنظمة لذلك بفضل مبادرة الرئيس 100 مليون صحة التي عالجت أكثر من 5 ملايين مواطن من فيروس سي.

المشروع يُعد نقلة نوعية لمصر في المجال الصحي، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، كما أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة.

فإجمالي مراكز تجميع البلازما بمصر التي تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز، من ضمنها مركز التبرع بالبلازما بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم افتتاحه، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعا لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازي مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال.

المشروع القومي للتبرع بالبلازما انطلق يوم 14 من شهر يوليو الماضي بـ 6 مراكز لتجميع البلازما كمرحلة أولى بـ 5 محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، الإسكندرية)، كما أن تلك المراكز بطاقة 99 جهاز لفصل البلازما، كما يضم كل مركز غرف تجميد لحفظ البلازما بسعة 18 ألف لتر.

هذه المراكز تشمل مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، ويضم المعمل الرئيسي المرجعي لتحاليل البلازما والذي يعمل بنظم الميكنة بالتعاون مع شركة "ماك" العالمية، بالإضافة إلى المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام، والمركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.