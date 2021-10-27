النيابة العامة تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة، حيث تولت أمس الثلاثاء مباشرة التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة، فيما هو منسوب إليهم.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها، وإزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية.

وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.