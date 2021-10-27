الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتعيين الفريق محمد فريد مستشاراً للرئيس لمبادرة حياة كريمة الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:00 م الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى حياة كريمه عاجل محمد فريد الفريق محمد فريد حياة كريمة مبادرة حياة كريمة اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان القوات المسلحة الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:49 م القمة المصرية الرومانية بالاتحادية تبحث التعاون العسكري والأمني ومجالات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة.. الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على مكافحة الهجرة غير الشرعية.. و"يوهانس" يثمن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:42 م الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى: لدينا مبادئ ثابتة ومشتركة قائمة على احترام القانون الدولى وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول.. ونتطلع لعقد الاستحقاق الانتخابى بليبيا الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:31 م مباحثات مصرية - رومانية بقصر الاتحادية اليوم بين الرئيسين السيسى ويوهانيس الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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