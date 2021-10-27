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التعليم: عقد امتحانى أكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائى على مستوى المدرسة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:00 ص
التعليم: عقد امتحانى أكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائى على مستوى المدرسة طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عقد امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائى على مستوى المدرسة، بينما يعقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الإدارة التعليمية فيما درسه الطالب بالترم الأول بأكمله.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال  تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ  ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: "يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.


التربية والتعليم

امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائى

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