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السفير الصينى بالقاهرة يشيد بمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة"

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:57 م
السفير الصينى بالقاهرة يشيد بمبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة" السفير الصينى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج إن الصين ومصر يشتركان فى مفاهيم محاربة الفقر، مشيدا ببرامج الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى، وأشار إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، قائلا إنها تغطى 624 قرية في 16 محافظة و10 ملايين شخص.

وقال فى مؤتمر صحفى صباح اليوم عقد عبر الإنترنت إن مبادرات الحكومة المصرية لمكافحة الفقر ودعم الأسر تعكس وجهات النظر المتشابهة للبلدين في الحد من الفقر.

وقال السفير إنه فى عام 1956 اتخذ الرئيس الصينى والرئيس جمال عبد الناصر قرار إقامة العلاقات الدبلوماسية لتصبح بذلك مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بدولة الصين الجديدة. ولفت إلى أن الصين كذلك دعمت قرار مصر تأميم قناة السويس.

وقال إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، زار الصين 6 مرات بينما تواصل الرئيس الصينى شي جين بينج مع نظيره المصرى 9 مرات، ويظلان على تواصل دائما حيث دأبا على تعميق الصداقة بين البلدين وإدخالها عصرا جديدا من التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة ودفعها إلى التطور والنمو بما يخدم الساحة الإقليمية والعالمية.

وقال إنه يتواصل مع السلطات المصرية حول توقيع اتفاقات التعاون الفنى بين البلدين.


الرئيس السيسى

السفير الصينى

لياو ليتشيانج

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

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