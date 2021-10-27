الرئيس السيسي يهنئ تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

الرئيس السيسي يهنئ تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلالالأربعاء، 27 أكتوبر 2021 03:40 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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