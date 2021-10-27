اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 04:09 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 03:40 م
الرئيس السيسي يهنئ تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس جوربانجولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 


يوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس تركمانستان

جوربانجولي بيردي محمدوف

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