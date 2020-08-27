أخبار × 24 ساعة.. "الوطنية للانتخابات" تبدأ تحصيل غرامة التخلف عن التصويت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية
وفيما يلى أبرز العناوين:
الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ تحصيل غرامة 500 جنيه لمن تخلف عن التصويت
متحدث الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية
القوى العاملة تعلن صرف 2.4 مليار جنيه لـ1.6 مليون من العمالة غير المنتظمة
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط
وزير التعليم العالى يؤكد لا يوجد بالعالم مجانية تعليم وعلى الطالب تحمل نتائج أعماله
"الكليات العسكرية 2020".. مصانع الرجال لتخريج مقاتلى الجيش المصرى.. فيديو
تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام
وزير التعليم يكشف خطة العام الدراسى أول سبتمبر وينفى ما يتداول عن المصروفات
الحكومة توافق على فرض رسم مقابل الخدمات التعليمية لدخول الامتحانات للراسبين
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل
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