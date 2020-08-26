القوى العاملة تعلن صرف 2.4 مليار جنيه لـ1.6 مليون من العمالة غير المنتظمة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه جرى الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة، مضيفا أنه تم صرف 2 مليار و400 مليون جنيه، على ثلاث دفعات، لعدد مليون و600 ألف عامل، من قطاع المقاولات والزراعة والصيادين والفنادق والمحاجر وغيرها.



وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات للحكومة والقيادات التنفيذية أن يكون هناك نظرة مختلفة ورعاية للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن كل الوزارة تشترك لوضع آليات جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالاشتراك مع وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى والإسكان والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظين والمحليات بكل المحافظات ليكن لدينا منظومة شاملة وقاعدة بيانات.



وأوضح أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يقوم باستكمال صرف الإعانات للعاملين، مضيفا أنه لن يستثنى أى فئة متضررة من كورونا من الحصول على إعانات للتعويض من الضرر، حيث تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة.



وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه سيتم عودة جميع العاملين إلى عملهم في الخارج بمجرد فتح المطارات، موضحاً أن كل المصريين المالكين لإقامات وفيزا سيعودون لعملهم في الخارج بعد فتح المطارات.



وذكر وزير القوى العاملة، أن الوزارة أعلنت في نشرتها عن وظائف في جميع التخصصات تصل رواتبها إلى 7 آلاف جنيه بحد أقصى.