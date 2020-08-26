اليوم السابع
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خالد عبد الغفار: التعليم مجانى لكن الرسوب "غير مجانى".. والقانون تأخر كثيرا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:28 م
خالد عبد الغفار: التعليم مجانى لكن الرسوب "غير مجانى".. والقانون تأخر كثيرا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قانون تنظيم الجامعات بفرض رسم مقابل خدمات جامعية على الطلاب الذى يتكرر رسوبهم تأخر كثيرا، مشيرا أن الهدف من تعليم الشباب ودخولهم الجامعة هو التعلم والتخرج والعمل حتى يستفيد وطنه منه، مشيرا إلى أن من يتكرر رسوبه بدون عذر يتهاون في حقه وحق ولده، وهناك من يرسب بشكل متعمد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن هناك أموالا يتم دفعها من قبل الشعب حتى توفر الدولة مجانية التعليم لجميع الطلاب، وفي حالة استهتار البعض بالأموال التي تدفعها الدولة يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أن فلسلفة هذا التشريع هو إخراج جيل يعرف ويدرك قيمة التعليم وقيمة الخدمات التي تقدمها إليه الدولة.

وأوضح، أن التعليم بالفعل مجاني، ولكن الرسوب "غير مجاني"، مشيرا إلى أن التعمد في الرسوب يسقط حق مجانية التعليم عن الطالب، وهناك بعض الطلاب لديهم أعذار، وهنا يمكن لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب الذين يتقدمون بأعذار حقيقية ومقبولة للرسوب، بالإضافة إلى الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الخاصة بالرسوب، موضحا أن كل الراسبين في السنوات القادمة لن يتم تطبيق القانون عليهم، ولكن سيتم تطبيقه على العام الدراسي القادم.


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