التعليم تشرح خطة التعامل مع العام الدراسى الجديد فى الأسبوع الأول من سبتمبر

محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.



وأكد الوزير إنهم سيوضحون كل التفاصيل، مشددا على أن كل ما يتم تداوله عن المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة.



وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذى سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.