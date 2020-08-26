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التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:09 م
التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه من المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى،2019,2020 الأحد القادم.
 
وأكدت مصادر مسئولة، أنه سيتم تجميع النتيجة خلال الـ 24 ساعة القادمة، موضحة أنه تم كشف حالات غش كثيرة داخل الكنترولات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وقالت مصادر مسئولة، إن المراجعة الشاملة للتصحيح ورصد الدرجات لامتحانات طلاب الدبلومات الفنية، بدأت الأسبوع الجارى، مشددة على أن مرحلة التصحيح انتهت، موضحا أن الكنترولات تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية مقدرى الدرجات من فيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تحديد أوائل الدبلومات الفنية فى كل شعبة، سواء دبلوم الخمس سنوات أو الثلاث سنوات والفندقى، لافتة إلى أن هناك طلاب متفوقة فى التعليم الفنى ولها تنسيق جامعات ومن ثم يحدد كل كنترول الأوائل ثم يتم تجميعهم على مستوى الجمهورية، موضحة أن هناك قواعد لاختيار الأوائل على رأسها مجموع الدرجات ثم الشعبة والتخصص والحروف الأبجدية فى ترتيب قائمة الأوائل.

وكشفت المصادر، أن هناك كراسات إجابة استفادت من درجات الرأفة التى تم إقرارها، لافتة إلى أن مقدرى الدرجات راعوا الظروف الصعبة التى عقدت فيها الامتحانات وأيضا توقف الدراسة منذ 15 مارس الماضى.

وشددت المصادر على أن الشئون القانونية تحقق فى المحاضر الإدارية التى تم تحريرها للطلاب داخل اللجان الذين ثبت تطورهم فى قضايا غش أو تصوير أسئلة ورفعها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أنه سيتم حرمان بعض الطلاب من الامتحان لمدة عام أو أكثر حسب المخالفة التى ارتكبها وفقا لقانون التصدى للغش والمنظم لأعمال الامتحانات.

 


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