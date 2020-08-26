التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بداية الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه من المقرر اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى،2019,2020 الأحد القادم.

وأكدت مصادر مسئولة، أنه سيتم تجميع النتيجة خلال الـ 24 ساعة القادمة، موضحة أنه تم كشف حالات غش كثيرة داخل الكنترولات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.