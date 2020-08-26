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متحدث الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:08 م
متحدث الوزراء يحذر من موجة ثانية لكورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
ماجد تمراز

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إنه لا رجعة عن المضي في الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الماضية كان سببه التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، موضحا أن هناك إحساسا وهميا باختفاء الفيروس لدى المواطنين، وهو إحساس خاطئ ووضع مصر في منحنى سلبي، نظرا لأن أعداد الإصابات ترتفع وسترتفع اليوم، وستتجاوز الـ200 إصابة جديدة.

وأضاف، خلال مداخلة مع نانسي الغول ببرنامج "خبر اليوم" الذي يذاع على قناة ON، أن رئيس مجلس الوزراء شدد على كل الجهات المعنية على التشديد لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق القانون على المواطنين الذين لا ترتدون الكمامات عند دخولهم أماكن مغلقة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة خففت من حدة الفيروس وانتشاره، حيث دخلت مصر في مرحلة التعايش ثم الفتح التدريجي.

وقال: "إحنا اللي هنجيب الموجة التانية لكورونا بإيدينا لو ملتزمناش بإجراءات الوقاية، الناس برة فهمت إجراءات الفتح التدريجي غلط، واتعاملت على أن الفيروس انتهى، فزادت أعداد الإصابات بشكل كبير، والحديث عن موجة ثانية لكورونا، يعني وجود فيروس كورونا ولكن أكثر شراسة".


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