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لمن لم يستطع التسجيل سابقا..

تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:56 م
تعليم الجيزة تفتح الموقع الإلكترونى للتحويل بين المدارس لمدة 10 أيام مديرية التربية والتعليم بالجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ستفتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للتحويلات بين المدارس مجددا لمن لم يستطع التسجيل سابقا، وذلك خلال الفترة من غدا الخميس 27 أغسطس وحتى يوم السبت 5 سبتمبر 2020 ، وذلك من خلال موقع المديرية.
 
كان خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أصدر قرارا إدارى بمنع التبرع بأى شكل من أولياء الأمور خلال التقدم بأوراق أبنائهم بالمدارس، وذلك استجابة لأولياء الأمور، ونظرا لتكرار بعض الشكاوى من التحويلات ومنعا للتلاعب تحت مسمى التبرعات سواء كانت نظير تقديم ملفات جديدة أو قبول تحويلات سابقة.
 
وأصدر حجازى أمرا إداريا رقم ( 21 ) بتاريخ لمديرى عموم الإدارات التعليمية ينبه مشددا على مديرى المدارس بالجيزة ممنوع منعا باتا قبول أى تبرعات تحت أى مسمى نظير تقديم ملفات أو قبول تحويلات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونية.
 
كما أنشأ حجازى رابطا إلكترونيا للتحويلات على مستوى الجيزة بدء من الاثنين 20 يوليو 2020 وذلك فى ظل الحوكمة الإدارية التى اتبعها حجازى بالجيزة للقضاء على بؤر الفساد ومافيا التحويلات وحفاظا على المال العام وأمن المواطنين وحمايتهم ، اتباعا لسياسات الدولة .
 
كان خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد موازنة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والإدارات التعليمية لعام 2020-2021، وذلك تحت إشراف وتعليمات وزارة المالية والدكتور سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة بالوزارة، والدكتورة هاما منصور مدير عام الإدارة المركزية التخطيط والمشروعات بالوزارة.
 

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