الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ تحصيل غرامة 500 جنيه لمن تخلف عن التصويت

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة طبقا لصحيح الدستور والقانون ستبدأ بتحصيل غرامة لا تجاوز الـ 500 جنيه من كل ناخب تخلف عن الإدلاء بصوته فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة وجهت وقت دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ عدة رسائل لكافة الناخبين من الشباب والسيدات والمصريين في الخارج وحتى الاعلام لحثهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، وطالبت الهيئة على مدار مراحل العملية الانتخابية في الجولة الأولى لشيوخ ووقت الاقتراع بعدم التقاعس عن المشاركة لما تمثله جريمة في حق الوطن.

وذكر أنه في ذات الوقت وفرت الهيئة كل ما هو كافي للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية من جائحة كورونا وتم تعقيم اللجان صباحا ومساء ووفرت كمامات مجانية وألزمت الناخبين بالتباعد الاجتماعي في الصفوف أمام اللجان لحمايتهم، وهو ما لمسه الجميع القاصي والداني.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع وقرر حصر جميع أسماء من تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ من واقع كشوف الناخبين الواردة من اللجان الفرعية والعامة للبدء فى تحصيل الغرامة.