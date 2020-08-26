محافظة الجيزة تستثنى 4 إدارات تعليمية من تخفيض تنسيق الثانوى العام

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة أن تخفيض تنسيق مدارس الثانوى العام من 240 لـ238 درجة لا يشمل 4 إدارات تعليمية وهى" إدارات العمرانية والجنوب والعجوزة والدقى"، وذلك لعدم وجود أماكن للطلبة بمدارس هذه الإدارات وارتفاع الكثافات بها.

وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجه الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوى العام للعام الدراسى 2019 /2020 درجتين ليصبح 238 درجة بدلا من 240 درجة، مؤكدا إنه تم النزول بالحد الادني للقبول بالثانوية العام استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد إجراء دراسة لأعداد الطلبة والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية .

يذكر أن المحافظ قد اعتمد من قبل التنسيق للتعليم الصناعى فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للإعدادى المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.

كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التى تقبل الصناعى 3 سنوات، ونظام الاعداد المهنى ب210 درجه للعام و 205 للمهنى وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين وناصر ث ص بنين و الصف ث ص بنين ونكلا ث ص م، وابو رواش ث ص م والكداية ث ص م والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات، و 190 درجة للباويطى والمناجم و 235 درجة للبرمبل الصناعية و 255 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.

واعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعى، حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 160 درجة لاطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية.

إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات) و 220 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و 220 درجة للشيخ زايد الفندقية و 210 درجة للهرم الفندقية المهنية و 210 درجة للصف الفنية المتقدمة و 210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر واوسيم و 195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و 140 درجة للباويطى التجارية ومدارس التعليم الخاص ( تجارى و فندقى وفصول خدمات تعليم تجارى.