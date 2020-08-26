اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق 2020.. التعليم العالى: 147 ألف طالب يسجلون رغباتهم بالمرحلة الأولى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 10:13 ص
تنسيق 2020.. التعليم العالى: 147 ألف طالب يسجلون رغباتهم بالمرحلة الأولى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 147 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.
 
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أى شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأربعاء .
 
كما أوضح  السيد عطا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
 
جدير بالذكر، أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.
 
 



 


تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

مؤشرات التنسيق

تنسيق الكليات

تنسيق الثانوية العامة

موقع التنسيق

المرحلة الأولى للتنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة