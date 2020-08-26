اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:22 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف وانقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى  مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم  وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماية.

وقالت الشركة، إنها تعتذر عن هذا العطل الخارج عن ارادتها ، لافتة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة .

 وأوضحت أنها سيتم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

 

 


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محافظه الجيزه

ميدان الرمايه

شارع الهرم

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