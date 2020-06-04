أخبار × 24 ساعة.. إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بعزل منزلى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة
الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل
مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء كمامة.. 10 ضوابط لفتح المساجد
ارتفاع أعداد وفيات كورونا فى تركيا إلى 4609 والإصابات تتخطى حاجز 166 ألفا
وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بالمحافظات تضم 161 قيادة
انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل
وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم
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