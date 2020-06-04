اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بعزل منزلى

الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بعزل منزلى عودة المصريين بالخارج - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء كمامة.. 10 ضوابط لفتح المساجد

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

 


كورونا

فيروس كورونا

اهم الاخبار

ابرز الاخبار

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:13 م

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:01 م

الصحة: اقتربنا من استخدام عقار ريدمسفير فى بروتوكول علاج مرضى كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:57 م

وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:56 م

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:55 م

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:54 م

بشرة خير .. نجاح تجربة لقاح صينى على 2000 شخص "فيديو"

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:27 م

فرنسا: قلقون من تعزيز تركيا لوجودها في ليبيا وفق شروط خطيرة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:01 م

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:54 م

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:45 م

البيت الأبيض: وزير الدفاع باق فى منصبه وترامب لديه صلاحية بنشر الحرس الوطنى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:38 م

إنفوجراف.. أدوية وجرعات علاج كورونا للحالات البسيطة بالعزل المنزلى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:29 م

ارتفاع أعداد وفيات كورونا فى تركيا إلى 4609 والإصابات تتخطى حاجز 166 ألفا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:58 م

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:56 م

وزير الدفاع الأمريكى يأمر بسحب عناصر الجيش من محيط العاصمة واشنطن

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:54 م

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة