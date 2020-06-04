أخبار × 24 ساعة.. إلغاء الحجر الصحى للعائدين من الخارج واستبداله بعزل منزلى

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو