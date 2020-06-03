اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج "أدوية المناعة" وضخها بالصيدليات للمواطنين

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:07 م
وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج "أدوية المناعة" وضخها بالصيدليات للمواطنين وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ممثلى عدد من شركات الأدوية بزيادة القدرة الإنتاجية للأدوية خاصة أدوية المناعة، وزيادة ضخها بالصيدليات، لتلبية احتياجات المواطنين، فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
 
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بحضور، الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، واللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وعدد من ممثلي شركات الأدوية، لمناقشة سبل زيادة إنتاجية الأدوية، ضمن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بديوان عام الوزارة.
 
وأوضح بيان أن الوزيرة أكدت على تذليل أي عقبات أوتحديات قد تواجه تلك الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان سير العمل وزيادة الإنتاج، وتوفير كافة متطلبات القطاع الصحي، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
 
وأشار إلى أن الوزيرة أكدت على توافر مخزون كاف من جرعات الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية طبقًا لبروتوكولات العلاج لفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توافر حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية التي يتم صرفها  للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي، من خلال 5013 وحدة صحية ومركز طبي و1000 قافلة طبية بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي آخر بمخازن وزارة الصحة.
 
وذكر  أن الوزيرة ناشدت المواطنين بعدم سحب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالمناعة دون الاحتياج إليها، وذلك لضمان وصولها لجميع المرضى،  كما تابعت الوزيرة مع التفتيش الصيدلي حملات المرور المكثفة التي كانت قد وجهت بها للمرور على جميع الصدليات، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان عدم تخزينها دون الحاجة لها.
 
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الأدوية، بالجهود التى تقوم بها للوزارة لتذليل أى تحديات قد تواجههم والعمل على حلها فورًا، مؤكدين بذل قصارى جهدهم  لتوفير كافة الأدوية التى قد يحتاجها المرضى، فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
 
وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (1)
وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (1)

وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (2)
وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (2)

وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (3)
وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (3)

وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (4)
وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (4)

وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (5)
وزيرة الصحة خلال اجتماع عقدته بممثلين عن شركات الأدوية (5)

 



 


الصحة

ادوية المناعة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة