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الصحة: اقتربنا من استخدام عقار ريدمسفير فى بروتوكول علاج مرضى كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:57 م
الصحة: اقتربنا من استخدام عقار ريدمسفير فى بروتوكول علاج مرضى كورونا الدكتور حسام حسنى
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن أي عقار يتم تناوله دون استشارة طبية يكون سماً، موضحاً أن بعض دول العالم بدأت في عدم استخدام عقار هيدوركسي كلوركين، ولكن اللجنة العلمية لدينا أكدت أنه ستواصل استخدام العقار لأنه يحقق نتائج جيدة في مصر والمنظمة أعلنت العودة لاستخدام كلوركين.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم رامي رضوان، عقار هيدوركسي كلوركين أثبت فاعلية ولا يوجد منه ضرر، كما أنه لا يوجد بروتوكول دون إشراف طبى من الوزارة، موضحاً أن الصحة اقتربت من استخدام عقار ريدمسفير في بروتوكول علاج مرضي كورونا.

وأضاف حسام حسني، أن الأطباء أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مصابي فيروس كورونا وحماية أنفسهم، كما أن هناك وحده لإدارة الأزمات بوزارة الصحة تحدد عزل مريض كورونا منزلياً أم إرساله لمستشفيات العزل بناء على درجة الإصابة، موضحاً أن هناك خطة لزيادة عدد المستشفيات في المحافظات الأعلي إصابة بكورنا، وأناشد كل المتعافين من فيروس كورونا التوجه لبنك الدم القومي للتبرع بالدم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.


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