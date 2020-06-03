رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة يتفقد خطوط الهيئة: 95% ملتزمون بـ"الكمامة"

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عددا من خطوط هيئة النقل لمتابعة التزام الركاب بارتداء الكمامات، في ظل تطبيق إجراءات مواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة .

وتفقد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة كافة المحطات لمتابعة ارتداء الكمامة، حيث استقل عدد من الاتوبيسات من محطة رمسيس وغمرة والعباسية ، كما حرص على توعية المواطنين على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى من اجل سلامتهم وسلامة ابنائهم .

وقال رزق إن الكمامة تعتبر من اهم المستلزمات الضرورية فى الوقت الحالى كما وزع الكمامات على بعض المواطنين الغير مرتدين الكمامات وطالبهم بالالتزام بارتداء الكمامة حرصا على صحتهم، مؤكدا أن 95% من الركاب كانوا ملتزمين بارتداء الكمامات .

كان رئيس الهيئة أشار إلى أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم منع المواطنين من ركوب أتوبيسات الهيئة حال عدم ارتدائهم الكمامة، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، حفاظا على مستخدمى خطوط هيئة النقل العام من الإصابة بفيروس كورونا، وأن الهيئة تنسق بشكل كامل مع شرطة النقل والمواصلات لتطبيق إجراءات الوقاية الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء، وكذلك تطبيق الغرامات المقررة "4 آلاف جنيه".

وأشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى أن الهيئة طبقت بالتزامن مع إعلان الدولة حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، كافة الإجراءات الوقائية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وعممت بشكل فورى عمليات التعقيم بكافة جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، حيث يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح رزق، أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.