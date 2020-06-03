مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عن تنظيم عدد من الرحلات إلى بعض الدول الأوروبية لنقل عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات .

وأكد مصدر بالشركة الوطنية مصر للطيران، تنظيم رحلة إلى امستردام وفرانكفورت يوم 12 يونيو، وتنظيم رحلات أخرى أيام 14 و 15 يونيو إلى باريس وفينا وميونخ.

وأضاف المصدر، أن هذه الرحلات سوف تقل مواطنى الاتحاد الأوروبى، وتم فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة فى هذه الدول، لافتا إلى أن هذه الرحلات ذهاب فقط على أن يتم نقل المصريين العالقين فى هذه الدول فى مرحلة العودة.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.