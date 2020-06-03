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وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بالمحافظات تضم 161 قيادة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:50 م
وزير التنمية المحلية يعتمد أكبر حركة محليات بالمحافظات تضم 161 قيادة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الاربعاء أكبر حركة تنقلات لقيادات الادارة المحلية وتضم 161 قيادة محلية، وتضم 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

حركة المحليات
 

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل حركة المحليات، وأسماء قيادات المحليات الجديدة غدًا الخميس.

يذكر أن حركة المحليات التي اعتمدها الوزير كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.


حركة المحليات

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وزارة التنمية المحلية

التنمية المحلية

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