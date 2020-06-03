اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية للتأكد من مخزون المستلزمات.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:31 م
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية للتأكد من مخزون المستلزمات.. صور محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية  وتقديم الخدمة للمواطنين. 
 
وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها ، كما تفقد أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي وكذلك أعمال تجديد المبنى الملحق بها والذى يتكون من 3 أدوار على مساحة 400 م2 والذى تم الانتهاء منه وأصبح جاهزًا لدخول الخدمة خلال أيام مما سيسهم فى زيادة 160 سرير لعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى .
 
رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من مسئولي المحافظة .
 
 
وكان أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.
 
 
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ اجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين .
 
 
وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن تخصيص الخط الساخن 15496 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.
 
 
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية (2)
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية 

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية (3)
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية 

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية (4)
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية 

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية (1)
محافظ القاهرة يتفقد مستشفى صدر العباسية 
 

محافظ القاهرة

مستشفى العباسية

المستلزمات الطبية

القاهرة

كورونا

فيروس كورونا

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