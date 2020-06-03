اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:56 م
وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الكويت تقل على متنها 165 عالقا مصريا بالكويت، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى  .

وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم (1)

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الكويت التى وصلت اليوم الأربعاء، ضمن عددا كبير من الرحلات التى وصلت من الأراضى الكويتية، لنقل العالقين هناك لمطار مرسى علم الدولى، حيث وصلت من قبل اكثر من 4 رحلات من مطار الكويت لمرسي علم، يقلان على متنهما عدد من العالقين بالكويت، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع  .

 

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا على أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم (3)

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة.

وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم (4)

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى ، صباح اليوم الأربعاء ، رحلة طيران استثنائية ، قادمة من مدينة جده السعودية ، تقل على متنها 166 عالقا مصريا بالسعودية ، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران  لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وصول رحلة طيران استثنائية تقل 165 مصريا عالقا بالكويت لمطار مرسى علم (2)

البحر الاحمر

العالقين بالخارج

الكويت

مرسي علم

الحجر الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

الصحة: محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل فى معدل إصابات كورونا

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

مصر للطيران تعلن تنظيم رحلات استثنائية لنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى وحاملى الإقامة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و36 حالة وفاة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 3-6-2020

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

شاهد.. مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

الحكومة:خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد والطيران الأسبوع المقبل

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة