شاهد أول حاجز للمكتب للوقاية من فيروس كورونا من إنتاج وزارة الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن قيام المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بإنتاج أول حاجز للمكاتب للوقاية من فيروس كورونا، ضمن مجموعة منتجات لها لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أول عينة لحاجز المكتب، حيث تم تثبيت العينة على مكتب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقالت إن الحجاز يأتي بعد إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لقناع الوجه الواقى والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.



الحاجز المكتبى أمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه ، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات .

وكانت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، أعلنت عن إنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه ، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأكدت المجموعة، أن الهدف من الكمامة المنتجة هو توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة ، والذى يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين ، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما ، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين .