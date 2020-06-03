انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

كشف الزميل وليد عبد السلام المشرف علي قطاع الصحة باليوم السابع فى بث مباشر له منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للجريدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن عدد من الأخبار والتقارير الأخيرة حول فيروس كورونا وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأوضح الزميل وليد عبد السلام، أن عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا انخفض، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم عن أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

كما أوضح وليد عبد السلام، طرق التحدث الآمن، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، مع المصابين بكورونا الذين يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى، حيث كشف عن أن الطريقة الأولى تتمثل فى التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أى حجاب، والطريقة الثالثة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين.