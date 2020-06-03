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كيف يتم قياس درجة الحرارة للمصابين بكورونا فى المنازل.. الصحة تجيب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:16 م
كيف يتم قياس درجة الحرارة للمصابين بكورونا فى المنازل.. الصحة تجيب ارتفاع درجة الحرارة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير ترمومتر شخصى للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا على أن يقوموا بقياس درجة الحرارة بشكل دورى عن طريق وضع الترمومتر تحت الإبط مع تسجيل درجة الحرارة.
 
وكانت وزارة الصحة، قد كشفت عن 3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بكورونا والذي يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى.
 
وأوضحت وزارة الصحة، أن الطريقة الأولى تتمثل فى التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أى حجاب، والطريقة الثالثة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين.
 
وأكدت أن البرتوكول العلاجى للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى أوصى أنه حالة كون المريض يعيش بمفرده يفضل أن يحصر أقامته فى غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها وألا يستقبل أى نوع من الزيارات خلال فترة العزل.

وقالت وزارة الصحة: ينبغى اتباع سلسلة من الإرشادات طوال فترة العزل المنزلى والتى تتضمن أن يتواجد المريض طيلة فترة العزل بحجرتة الخاصة والتى تمتد إلى 14 يوما بعد انتهاء الأعراض، وحال الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية تمتد فترة العزل إلى 14 يوما من تأكيد الإصابة مع وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل.

 

فيروس كورونا

درجات الحرارة

قياس درجة الحرارة

الصحة

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