كيف يتم قياس درجة الحرارة للمصابين بكورونا فى المنازل.. الصحة تجيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير ترمومتر شخصى للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا على أن يقوموا بقياس درجة الحرارة بشكل دورى عن طريق وضع الترمومتر تحت الإبط مع تسجيل درجة الحرارة.

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت عن 3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بكورونا والذي يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الطريقة الأولى تتمثل فى التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أى حجاب، والطريقة الثالثة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين.

وأكدت أن البرتوكول العلاجى للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى أوصى أنه حالة كون المريض يعيش بمفرده يفضل أن يحصر أقامته فى غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها وألا يستقبل أى نوع من الزيارات خلال فترة العزل.