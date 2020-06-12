حصاد الوزارات.. الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
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