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حصاد الوزارات.. الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية

الجمعة، 12 يونيو 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم :
 
 

التموين تكذب شائعة زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض

التنمية المحلية: الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 206 مدن و4482 قرية

الآثار تطلق مسابقة أون لاين للأطفال من سن 12 وجوائز للفائزين

المترو: لا تعديل فى مواعيد التشغيل بعد تقليص ساعات حظر التجوال

الصحة تكشف 5 طرق للحماية من عدوى كورونا.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان متابعة لزراعات الذرة الشامية والرفيعة لزيادة الإنتاج

 


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