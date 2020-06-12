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وزير النقل يعلن دخول برج قها لإشارات السكك الحديد الخدمة بعد انتهاء التطوير

الجمعة، 12 يونيو 2020 10:51 ص
وزير النقل يعلن دخول برج قها لإشارات السكك الحديد الخدمة بعد انتهاء التطوير وزير النقل المهندس كامل الوزير
كتب رضا حبيشى

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أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية والمنطقة الاتوماتيكية بين قها وطوخ الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات بخط سكة حديد القاهرة - الاسكندرية بطول 208 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة إسبانية عالمية بنظام الكترونى حديث (EIS) والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة  4 SILL . 
 
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19برج رئيسي و 14 برج ثانوي و 80 مزلقان ) و أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5% و تم حتى الآن دخول عدد 9 برج رئيسي الخدمة وهي "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار - قها" بالاضافة إلى 8 ثانوي و 42 مزلقان الخدمة لافتا الى أن برج قها يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و24 موتور تحويلة.
 
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط القاهرة / الاسكندرية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أنه  جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
 
 

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