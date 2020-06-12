الرى: إزالة 271,568 ألف مخالفة على نهر النيل والمجارى المائية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات، والتى تضمنت تنفيذ(271,568) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (456) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالى .

وقام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ (179) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (244) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (33) إزالة على منافع الصرف.

أوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 179) إزالة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالى، شملت (18) إزالة بمحافظة الجيزة و إزالة بمحافظة القليوبية و(4) إزالات بمحافظة الغربية و(17) إزالة بمحافظة المنوفية و(40) إزالة بمحافظة كفرالشيخ و(22) إزالة بمحافظة بني سويف و(16) إزالة بمحافظة أسيوط و (9) إزالات بمحافظة سوهاج و(15) إزالة بمحافظة قنا و(11) إزالة بمحافظة الأقصر ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 53 الف و687 إزالة.

ومن جانبه قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (244) مخالفة خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيه شملت تنفيذ (36) إزالة بمحافظة المنوفية ، و(26) إزالة بمحافظة دمياط ، وكذلك (23) إزالة بمحافظة الجيزة إلى جانب إزاله بمحافظة سوهاج علاوة على إزالة بمحافظة الشرقية ، و (14) ازالة بمحافظة البحيرة و (4) إزالات بمحافظة الدقهلية و(128) إزالة بمحافظة اسيوط و(6) ازالات بمحافظة الغربية و (5) إزالات بمحافظة كفر الشيخ ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (141 الف و117) إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت ( 33 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في نطاق ( 5 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ ( 5 ) إزالات بإقليم وسط الدلتا وذلك بزمام محافظة المنوفية ، إلى جانب تنفيذ (13) إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظات المنيا (11) إزالة – بنى سويف (2) إزالة بالإضافة إلى تنفيذ (15) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط (11 ) إزالة – الوادى الجديد (4 ) إزالات.

أوضح التقرير أن محافظتا ( المنيا - أسيوط ) من أعلى المحافظات فى تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة من شهر يونيو بواقع ( 11 ) إزالة، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 ( 76764) إزالة.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.